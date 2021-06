Musica nella Valle dei Templi, in prima assoluta "The Queen - Barcelona Opera Rock"

Un soprano, una voce rock, una band, un coro e un'orchestra insieme sul palco per riproporre, oltre alle grandi hit della band inglese, uno dei grandi capolavori dei Queen: Barcelona, album nato dall'incontro tra due leggende della musica, il leader della band britannica Freddie Mercury e il soprano Montserrat Caballé. "The Queen - Barcelona Opera Rock" è il titolo del grande concerto del cartellone estivo della FOSS “È viva la musica” che debutterà sabato 3 luglio alle 21 sotto il Tempio di Giunone.

Un matrimonio riuscitissimo, quello tra lirica e rock, che vedrà protagonisti il soprano di fama internazionale, la palermitana Desirée Rancatore, e la rockstar svedese Johan Boding. Ad accompagnarli, due sezioni strumentali: la band rock formata da Simone Ferrara, Nicolò Renna (chitarre), Davide Femminino (basso), Riccardo Scilipoti (tastiera), Giuseppe Mazzamuto (batteria), e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Le voci del coro saranno quelle di Greta Di Forti, Chiara Fiorani e Laura Sfilio (soprani), Florinda Piticchio e Dalila Alessandra Virga (mezzosoprani), Massimiliano Arizzi, Francesco Ciprì e Nicolò Giuliano (tenori), Diego Lo Iacono, Giuseppe Lo Turco e Settimo Scamardi (bassi). Gli arrangiamenti e la direzione sono affidati al noto musicista Roberto Molinelli, ideatore e anima dell'intero progetto, che ha riarrangiato tutti i pezzi del famoso album dei Queen.

Ouverture Picante, Ensueno, La Japonaise, The Fallen Priest, The Golden Boy, Guide Me Home, How Can I Go On, Barcelona: questi i brani dell'intero album proposto in prima assoluta in Italia. Barcelona ebbe una gestazione lunga dovuta sia ai numerosi impegni dei due grandi artisti, Mercury e Caballé, sia alla malattia del leader dei Queen, che scoprì proprio in quel periodo - siamo nel 1987 - di essere sieropositivo all'HIV. Un album fortemente emotivo, attraverso il quale Freddie Mercury porta a compimento il suo sogno: condividere il palco con uno dei soprani più acclamati ed amati del mondo. Album estremamente audace, che rappresenta un esperimento di incontro tra lirica e rock, che unisce mondi musicali diversi, vocalità eterogenee, a dimostrazione di come la musica, fatta ai massimi livelli, sia capace di dialogare e creare capolavori.

Sarà la versione per orchestra sola di Too much love will kill you, brano scritto dal chitarrista dei Queen Brian May, a chiudere la prima parte dello spettacolo. Nella seconda parte del concerto verranno eseguiti i più grandi successi dei Queen, come The Show Must Go On, Somebody to Love, We will rock you.

"The Queen – Barcelona opera rock" è già un progetto riuscitissimo: in pochi giorni l'evento palermitano al Teatro di Verdura ha registrato il sold out. Posti ancora disponibili ad Agrigento dove l’ingresso è gratuito.

Lo spettacolo è prodotto da Menti Associate con la produzione esecutiva di Melissa Mastrolorenzi e realizzato in collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.