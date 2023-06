”Tesori di Sicilia”, si presenta il libro dedicato a Sebastiano Tusa

Venerdì 23 giugno alle 17,30, al centro culturale San Domenico in piazza Dante a Canicattì, è in programma “Tesori di Sicilia”: un evento patrocinato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione ”Athena”, per ricordare la figura dell'assessore regionale Sebastiano Tusa sottolineando la sua grandissima caratura morale e culturale soprattutto nel campo dell’archeologia e per i suoi studi nel campo della valorizzazione e salvaguardia della Sicilia.

Si tratta di un convegno durante il quale sarà presentato un libro. edito da Mazzanti, dal titolo ”Sebastiano Tusa - L’uomo, lo studioso, l’archeologo”. I lavori saranno coordinati da Francesco Camastra. Dopo i saluti istituzionali seguiranno gli interventi del presidente dell’associazione “Athena”, avvocato Giovanni Salvaggio, e del soprintendente dei beni culturali di Agrigento Vincenzo Rinaldi.

Relazioneranno Domenico Macaluso, ispettore dei beni culturali della Regione, e Valeria Li Vigli Tusa, presidente della Fondazione Sebastiano Tusa e direttrice del museo di arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Letture di Barbara Capucci e Lina Gueli.