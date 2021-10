"Le vie dei Tesori", terzo weekend a Sciacca per riscoprire il mare e salire sulla caratteristica "Ape car"

Prezzo non disponibile

Sciacca riscopre il suo rapporto con il mare e con i monumenti del centro storico: arriva il terzo ed ultimo weekend dell'iniziativa "Le vie dei Tesori".

Visite nei luoghi d'interesse dal 15 al 17 ottobre, mentre il fesitval supera le tremila presenze.

A bordo dell'Ape car di Francesco si potranno scoprire con lui i vicoli della Casbah o i murales disseminati ovunque; lasciarsi trasportare dalla delicata bellezza della Madonnuzza dove pregavano i marinai o dall’austera San Nicolò La Latina voluta dalla Contessa Giulietta nel 1110: è la chiesa più antica di Sciacca.

Ed ancora le grotte dell’antico Caricatore con le anfore dimenticate.

"A pochi passi - dicono gli organizzatori - passate una mano sulla menta del moderno aromatario e aspirate: sentirete profumo di cioccolato. Cogliete una delle prime arance nel giardino segreto di Palazzo Borsellino o fatevi mostrare i presepi di cartapesta dei De Cicco; scoprirete che ogni ceramista ha il suo segno, il suo tocco, la sua scuola, i suoi colori, ogni bottega la sua particolarità. Conoscerle tutte sarà un’impresa, ma nel frattempo potreste scoprire come si lavora il corallo (la bottega Nocito è aperta solo sabato), come nasce uno scialle all’uncinetto. E se il mare lo permette, partecipate ad una battuta di pesca con le lampare, in piena notte: sarete voi e il mare".