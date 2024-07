Terre Sicane wine fest: anteprima alle cantine De Gregorio

Domenica 7 luglio, presso le cantine De Gregorio, in contrada Ragana a Sciacca, ospiteranno l’anteprima del “Terre Sicane wine fest 2024”.

Insieme ai produttori e alle cantine del territorio si vivrà una serata in allegria assaggiando le novità appena imbottigliate delle aziende vitivinicole delle Terre Sicane e le prelibatezze dello chef Christian con dj set in sottofondo.

Diventato ormai evento di spicco e appuntamento fisso nell’estate siciliana, il “Terre Sicane wine fest” è molto più di una rassegna: è diventato ormai un evento di riferimento nel mondo del vino, in grado di celebrare e mettere a sistema tutto quello che di meglio offre il territorio: vino, cibo, cultura, tradizioni e capitale umano delle Terre Sicane. L’evento racconta un territorio ricco di espressioni, produttori, artisti, giovani che amano il territorio in cui vivono. Insomma “Terre Sicane wine fest” è il format perfetto non solo per chi ama bere bene ma anche per il più appassionato enoturista. Ticket 30 euro. I bambini under 14 pagano 20 euro. Sono disponibili qui.