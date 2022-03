Teatro della Posta Vecchia, si riapre il sipario con “Le sedie” di Eugène Jonesco

"Le sedie" di Eugène Jonesco è il prossimo appuntamento al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea. L'appuntamento è sabato 5 marzo alle 21. Uno spettacolo che si configura come farsa tragicomica: tra le opere scritte dal drammaturgo francese di origine rumena è la più rappresentata in assoluto. Sul palco Mario Sorbello, Luisa Lombardo ed Egidio Pollicina. La regia è di Antonio Denovo.

Lo spettacolo richiama l'attenzione dello spettatore sul valore della vita nonostante la sua vacuità.

Utilizzando la parodia e l'eccesso, il testo riesce a dare risalto, con la risata e la tragedia, a valori e disvalori dell'esistenza umana.

Gli oggetti (le sedie) vanno oltre al mero valore scenografico diventando parola visiva. L'oggetto diventa elemento indicatore di un mondo possibile. In questo contesto particolare i personaggi diventano un tutt'uno con gli oggetti interagendo attivamente.

Così facendo l'arte del teatro e in modo particolare la capacità dell'attore rendono il mondo reale e immaginario entrambi percepibili.

La direzione artistica del teatro è di Giovanni Moscato. Informazioni e prenotazioni allo 0922 26737.