“La Classe” in scena al teatro Pirandello: uno spaccato di vita sul momento che stiamo attraversando

Al teatro Pirandello va in scena “La Classe”, sabato 12 alle 20,30 e in replica domenica 13 marzo alle 17,30, per il terzo appuntamento del cartellone stagionale. Uno spettacolo che raccoglie successi da oltre 4 anni nei migliori teatri italiani.

A presentare lo spettacolo è il direttore artistico Francesco Bellomo.

“La classe - dice Bellomo - è uno spaccato di vita, sul momento che stiamo attraversando. Una narrazione cruda e spietata che evidenzia le problematiche della società contemporanea. Il rancore nei confronti della diversità e l’odio verso l’immigrato. Uno spettacolo di grande impatto emozionale”.

I protagonisti, nel terzo titolo della Stagione di prosa 2021-2022, diretti da Giuseppe Marini, sono Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Valentina Carli, Edoardo Frullini, Federico Le Pera, Caterina Marino, Andrea Monno e Giulia Paoletti. Le scene sono di Alessandro Chiti, i costumi di Laura Fantuzzo, le musiche di Paolo Coletta, il disegno luci di Javier Delle Monache.

Lo spettacolo è ambientato al giorno d'oggi in una cittadina europea in forte crisi economica. Disagio, criminalità e conflitti sociali rappresentano un quotidiano e generalizzato decadimento che sembra inarrestabile.

Per assistere allo spettacolo sono previste delle riduzioni per gli studenti mentre gli insegnanti possono utilizzare il bonus docenti. La riduzione verrà applicata soltanto dietro presentazione del relativo documento che la consente. P