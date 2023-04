Il teatro Valle dei Templi "cala" il tris: Venditti, De Gregori e D'Alessio in concerto

Sarà un'estate indimenticabile. Almeno dal punto di vista musicale!

Al teatro Valle dei Templi di Agrigento arriveranno anche Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Gigi D'Alessio. Il tour dei primi due, dopo il successo di pubblico e critica ottenuto all'Olimpico di Roma e il tutto esaurito della torunée estiva del 2022, saranno ad teatro Valle dei Templi il 30 agosto.

Appassionati e curiosi avranno l?occasione di assistere a uno spettacolo unico ed emozionante, in cui Venditti&De Gregori danno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, testi e musiche che sono la colonna sonora di intere generazioni! Le prevendite sono disponibili da oggi, martedì 4 aprile, dalle ore 16, su ticketone.it e nei punti vendita abituali. Biglietti disponibili anche su https://bit.ly/VendittiDeGregoriAG (circuito Ciaotickets).

Gigi D'Alessio con "Dove c'è il sole" tour sarà in città, invece, il 20 agosto. Il cantante riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme i suoi bravi più amati: una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi. Dai brani storici come ?Non mollare mai?, ?Il cammino dell?età?, ?Mon amour?, ?Quanti amori?, ?Como suena el corazon?, ?Non dirgli mai?, fino a quelli più recenti come ?La prima stella? e ?Benvenuto amore?, fino a ?Noi due?, ?L?ammore?, ?Come me?, ?Mentre a vita se ne va?, e tanti altri. Anche in questo caso le prevendite sono disponibili da oggi, a partire dalle ore 18, su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Biglietti disponibili anche su https://bit.ly/DalessioAG (circuito Ciaotickets).

I nomi di Venditti&De Gregori e D'Alessio vanno ad aggiungersi, per quella che sarà appunto, un'estate indimenticabile a quelli già resi noti di Gianni Morandi, Francesco Renga&Nek, dei Modà e di Massimo Ranieri.

Infoline: 0922.437474 Sportvillage strada Esa Chimento o 0922.25019 via Platone ad Agrigento.