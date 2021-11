Stefania Blandeburgo al teatro della Posta Vecchia: il sipario si riapre con "Soda Caustica"

Prezzo non disponibile

Un "One woman show" con mattatrice assoluta: Stefania Blandeburgo che parla con il pubblico che è venuto a trovarla, ad applaudirla, ad ascoltarla. Ci si troverà davanti ad una donna comune, con le sue crisi, con un'età in cui non si riconosce ma con la quale deve fare i conti; una donna che, con una ironia acida nei confronti del mondo che la circonda, conquisterà il pubblico sempre di più che si riconoscerà nelle sue parole.

Lo spettacolo s'intitola "Soda caustica - O del punto di vista" e andrà in scena al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, il 13 novembre alle 21 e il giorno successivo alle 18.

La regia è di Giuseppe Cutino con testi di Sabrina Petyx.

Lo show promette finale non scontato, attuale, caustico: una denuncia sociale travestita da confessione privata. Tutto questo fa di "Soda caustica" uno spaccato del mondo di oggi in cui tutti, sembra, dobbiamo partecipare ma sempre più veniamo relegati all’angolo da pochi, astuti manipolatori.

Informazioni e prenotazioni telefonando allo 0922 26737.