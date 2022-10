“In una notte”: Mario Sorbello e Marco Arena in scena al teatro della Posta Vecchia

Il sipario del teatro della Posta Vecchia di Agrigento si riaprirà il 5 e il 6 novembre con lo spettacolo “In una notte”. Protagonisti Mario Sorbello e Marco Arena.

E’ un tuffo nella tragica, dura, realtà di tutti i giorni, quella che ci fa incontrare dietro l’angolo, scorgere sotto un ponte o per la strada, quel clochard che si trascina stancamente, con un carrello pieno di scatole e di sacchetti con dentro chissà che cosa. Un modo per ripensare ai rapporti con i propri figli, spesso gestiti con superficialità, pressappochismo, in nome di quello stress da arrivismo, da carriera o da quel voler a tutti i costi riuscire nella vita, accumulando successo, soldi, donne, titoli, ma trascurando proprio le cose più preziose: i propri affetti.

Lo spettacolo di sabato 5 andrà in scena alle 21, quello di domenica 6 alle 18. Ingresso 10 euro.

Il teatro della Posta Vecchia, diretto da Giovanni Moscati, si trova nella salita Giambertoni di via Atenea. Informazioni e allo 0922 26737 oppure al 368 3175996.