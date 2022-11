La musica dal vivo “sbarca” al teatro della Posta Vecchia: c’è il concerto di Marco Floris e la “Great Music Band”

Appuntamento tra musica e teatro quello in programma questo weekend alla “Posta Vecchia” di Agrigento, con la direzione artistica di Giovanni Moscato, nella salita Giambertoni di via Atenea. C’è il concerto di Marco Floris con la “Great Music Band”. Data unica il 25 novembre alle 21.

Testi di Marco Floris, musiche ed arrangiamenti di Andrea Lentini in arte "Great". Eseguiranno brani totalmente inediti.

Sul palco il frontman Marco Floris; Anna Rita Floris in arte "Lady rock", seconda voce solista e coro; Andrea Lentini in arte "Great", basso elettrico; Marco Galluccio, chitarre; Elisa D'Alessandro in arte "Silèa", danze; Giuseppe Pumo, presentatore e polistrumentista.

Ingresso 10 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0922 26737.