“In Sicilia comanda la donna”: tutta la comicità di Stefano Piazza al teatro della Posta Vecchia

"In Sicilia comanda la donna" è il titolo dello spettacolo di Stefano Piazza che andrà in scena sabato 12 alle 20,30 e domenica 13 marzo alle 18,30 al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea.

Attore siciliano, tra i maggiori esponenti del panorama comico e dissacrante degli ultimi anni, Stefano Piazza si muove molto sul web realizzando video umoristici, a volte satirici, che con grande semplicità e simpatia riescono a parlare di temi sociali e di costume.

"In Sicilia comanda la donna" è uno spettacolo comico che mette al centro le contraddizioni degli stereotipi. Un leitmotiv che accompagna lo spettatore è "Chi comanda in Sicilia l'uomo o la donna?". Davvero abbiamo ancora l'immagine dell'uomo siciliano tutto d'un pezzo, geloso e capace di imporsi nel rapporto di coppia? La verità è che la donna ha armi a disposizione che la vedono prevalere nella vita quotidiana lasciando all'uomo l'illusione che possa essere lui a gestire tutto. Ma iu realtà ribalta la vecchia concezione del "sesso forte". Piazza quindi ne fa un racconto divertente che dimostra come, anche semanticamente, tutto ciò che è maschio in siciliano diventa femmina: il tonno in Sicilia diventa "Tunnina", il ficodindia è la "Ficudigna", il carciofo è "S cacocciola", ma soprattutto il cucchiaio di legno da noi è "A cucchiara di lignu". Con il cucchiaio di legno in Italia si cucina, in Sicilia con la "Cucchiara" si "cafudda". E chi ce l'ha sempre in mano? La mamma, la donna. Insomma, un monologo divertentissimo che promette di coinvolgere il pubblico di ogni età.

Informazioni e prenotazioni telefonando allo 0922/26737.