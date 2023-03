“L’ultimo uomo sulla terra”: al teatro della Posta Vecchia il cabaret di Chris Clun

Sabato 18 marzo alle 21 e domenica 19 alle 18 il teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, ospita lo spettacolo di cabaret di Christian Modica, in arte Chris Clun, intitolato "L'ultimo uomo sulla terra".

Questo artista si avvicina nel mondo del teatro all’età di 14 anni, facendo spettacoli a Palermo e provincia con la compagnia teatrale “Giovani e dintorni”. Inizia il suo percorso da ballerino nel 2004 studiando in prestigiose accademie come la “Debbie Reynolds” di Los Angeles e altre accademie situate in Italia ed Europa.

Nel 2017 inizia con la creazione di video comici per il web dove tutt’ora continua riscuotendo successi e condivisioni. Ha interpretato svariati ruoli in vari video di comici come Roberto Lipari, I Respinti, I 4 Gusti, I Badaboom, I Sansoni e vari comici del web. Ha interpretato un ruolo durante il corto metraggio musicale “Le gout de l’aventure” di Jill is Lucky, girato a Parigi a Dicembre del 2015. Ritorna sul palco con il laboratorio teatrale “Taaac” di Tiziano Di Cara con una rassegna di spettacoli dal titolo “taaac comici cercasi” passando successivamente al laboratorio del “Sicilia Cabaret” sotto la direzione artistica di Matrange e Minafò, dove interpreta svariati personaggi come il “Robottino Palermitano” e “Il Parrucchiere”. Ma le soddisfazioni più grandi arrivano dal web dove i suoi video che mischiano ironia e denuncia sociale stanno spopolando.

Nel 2020 ha fatto parte del cast nel film “un pugno di amici” regia di Sergio Colabona che ha debuttato nella piattaforma Amazon Prime.

Ingresso 18 euro. Informazioni allo 0922 26737 o al 368 3175996.