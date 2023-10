Teatro Pirandello, in scena “Todo modo” di Leonardo Sciascia nella versione di Matteo Collura

Sabato 14 ottobre alle 20,30 e il giorno dopo con la consueta replica pomeridiana delle 17,30, va in scena al teatro Pirandello il primo spettacolo inserito nel cartellone della stagione 2023/2024: “Todo modo” di Leonardo Sciascia nella nuova versione teatrale firmata da Matteo Collura, per la regia di Fabrizio Catalano (nipote di Sciascia).

Si tratta di una prima nazionale. Protagonisti Pino Quartullo e Isabel Russinova.

“Alcuni tra i più importanti uomini politici, industriali, rappresentanti del clero - scrive Catalano nelle note di regia - riuniti in un luogo misterioso, l’Eremo di Zafer, per praticare degli esercizi spirituali, vengono assassinati da una mano misteriosa. Uno dopo l’altro. Ne nasce un’inchiesta intricatissima, in cui rimangono invischiati il procuratore Scalambri ed un famoso scrittore capitato caso nell’eremo. Un’inchiesta irta di ostacoli, che rischierebbe di far saltare i meccanismi del potere. Nel corso dello spettacolo, mentre gli eventi si susseguono a ritmo incalzante, quasi come nei romanzi di Agatha Christie, i protagonisti – uomini con idee e visione del mondo totalmente differenti – si scontrano e si confrontano”.

“Sono profondamente soddisfatto - dice il direttore artistico Francesco Bellomo - per l'inizio della stagione teatrale al teatro Pirandello che ho avuto l'onore di preparare. Sabato è il grande debutto con ‘Todo Modo’ e non potrei essere più emozionato per quello che ci aspetta nei prossimi spettacoli. La presenza di artisti del calibro di Edoardo Leo, Peter Stein, Gianfranco Jannuzzo, Barbara De Rossi, Carlo Buccirosso, Lunetta Savino e tanti altri è un vero privilegio. La loro esperienza e il loro talento sicuramente garantiranno al nostro pubblico momenti indimenticabili.

Il Teatro tirandello è pronto a offrire una stagione teatrale ricca di emozioni, intrattenimento e cultura. Sono contento per l'opportunità di contribuire a creare questa esperienza e non vedo l'ora di condividere questi momenti speciali con il nostro pubblico. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa stagione teatrale eccezionale. Sarà un'avventura incredibile per tutti noi”.