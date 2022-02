“Se devi dire una bugia dilla grossa”: secondo appuntamento della stagione al teatro Pirandello

Tutto pronto per il secondo appuntamento in cartellone della stagione 2022 al teatro Pirandello: il 23 febbraio alle 20 e il 24 febbraio alle 17 andrà in scena "Se devi dire una bugia dilla grossa" con la regia di Luigi Russo.

L’esilarante commedia degli equivoci vede protagonisti Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti con la partecipazione di Paola Quattrini che, per la terza volta, interpreta il ruolo della moglie dell'onorevole. In scena anche Paola Barale, nel ruolo di Susanna Rolandi, già interpretato da Gloria Guida e Anna Falchi. Il cast comprende poi Nini Salerno, Marco Cavallaro, Cristina Fondi, Sebastiano Colla, Sara Adami e Ilaria Canalini. Al centro della scena ci sarà ancora una volta la struttura girevole che rappresenta, di volta in volta, la hall dell'albergo e le due camere da letto dove si svolge la vicenda, ormai celebre, del ministro del fantomatico governo De Mitri. L'onorevole vorrebbe intrattenere relazioni extraconiugali con un'esponente femminile dell'opposizione, ma ciò solleverà, naturalmente, una serie di esilaranti equivoci e momenti di pura comicità. Leggerezza e risate assicurate, dunque, per questo evergreen del teatro brillante che da decenni diverte il pubblico di tutta Italia e di cui nell’edizione passata è stato interprete anche l’agrigentino Gianfranco Jannuzzo.

Per facilitare le operazioni di verifica del Super Green Pass, del rilevamento temperatura corporea, del ritiro di biglietti e abbonamenti al botteghino, il pubblico è invitato ad arrivare in orario.