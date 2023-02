I teatri Pirandello e Posta Vecchia insieme per le scuole: in scena “Il soldato sbruffone”

Prezzo non disponibile

“Il soldato sbruffone” dal “Miles Gloriosus” di Plauto, è lo spettacolo che il teatro Pirandello e il teatro della Posta Vecchia hanno allestito insieme per andare in scena nei matinée per le scuole. Gli spettacoli si svolgeranno martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo sul palco del teatro Pirandello alle 10.

La regia e l’adattamento è di Camillo Mascolino. Nel cast figurano gli attori Salvatore Rancatore, Giugiù Gramaglia, Giovanni Moscato, Aurora Majorini, Giuseppe Cavaleri e Ilaria Bordenca.

Scene e costumi di Donatella Giannettino. Musiche originali di Sal Pumo.