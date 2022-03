Teatro Pirandello, arriva Pamela Villoresi nei panni di Frida Khalo in “Viva la vida”

Prezzo non disponibile

Per il nuovo appuntamento del cartellone stagionale del teatro Pirandello è tempo di “Viva la vida”: uno spettacolo innovativo che racconta la pittrice Frida Khalo in maniera intima e contemporanea. Protagonista Pamela Villoresi, in scena sabato 26 marzo alle 20,30 e domenica 27 alle 17,30.

Oltre a Pamela Villoresi, nei panni di Frida, ci sarà anche una body painter che dipinge sul corpo nudo i segni dell’arte della pittrice, mentre una cantante interpreta Chavela Vargas. Tre donne in scena, quindi, per un canto alla vita, un urlo di amore e di libertà.

Prevendita e biglietti nei botteghini autorizzati e anche online sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello all’indirizzo www.fondazioneteatropirandello.it.