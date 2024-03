Al "Pirandello" arriva Pino Insegno con “Oggi sposi… sentite condoglianze"

Sono in vendita presso la biglietteria online del teatro "Pirandello" i ticket per “Oggi sposi… sentite condoglianze”, la commedia che vede protagonisti Pino Insegno e Alessia Navarro.

Gli spettacoli andranno in scena sabato 6 alle 21 e domenica 7 aprile alle 17.30.

"Il mio rapporto con la Sicilia è gigantesco - dice Insegno - sto più qui che nel Lazio. Nell’Isola ho fatto il mio primo spettacolo, 44 anni fa a Messina in tournée con l’Allegra brigata. Da lì l’amore è diventato sempre più grande. Ogni anno almeno 20 giorni l’anno ma non d’estate. La amo per come si sta e per la gente".

Lo spettacolo è firmato da Claudio Insegno, Alessia Navarro e dallo stesso Pino, con la regia di Siddhartha Prestinari e le musiche di Bungaro. “È il seguito di un altro show - continua l'attore e doppiatore - ma ci sarà un recap quasi come se fosse uno spettacolo unico. Siamo solo in due in scena ma è come se fossimo 12 perché è veramente molto divertente. Non è la solita storia d’amore banale ma comincia già in paradiso, da morti. Ma avremo una seconda possibilità, quella di tornare nella terra ma non nei nostri corpi. Una storia che comincia in cielo".

I ticket partono da 20 euro e la biglietteria online del Teatro Pirandello è tornata operativa. Sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello, nella sezione biglietteria online, è possibile verificare la disponibilità, scegliere i posti e procedere all’acquisto dello spettacolo. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitate www. fondazioneteatropirandello.it.