Teatro Pirandello, Ernesto Tomasini protagonista della masterclass “Live!”

Mercoledì 5 giugno, alle 19,30, il teatro Piranello ospiterà la masterclass di Ernesto Tomasini. E’ intitolata “Live!” e figura nell’ambito della terza edizione del CeSDAS - Centro internazionale per la sperimentazione della drammaturgia applicata allo spazio. L’evento è ad ingresso gratuito. Ernesto Tomasini è un artista multidisciplinare. Ha interpretato ruoli da protagonista con la compagnia di Lindsay Kemp in spettacoli d’avanguardia, musical del West End e al Royal National Theatre. Da 10 anni si dedica esclusivamente a pièce teatrali scritte per lui collaborando con Andrea Cusumano, Roberta Torre, Marco Gandini e diverse compagnie internazionali.

Performer, autore e uno dei pochissimi cantanti al mondo con una potente estensione di 4 ottave, Ernesto Tomasini è una vera star della scena alternativa. Nato a Palermo, da 24 anni vive a Londra e si esibisce sui più prestigiosi palcoscenici del mondo: dalla Danimarca alla Grecia, dal Messico all’India.

Come attore televisivo e cinematografico ha partecipato a grossi progetti per la Bbc e la Universal Pictures. E’ stato diretto, tra gli altri, da Alfonso Cuaròn. Come doppiatore ha lavorato per i premi Oscar James Ivory, Ridley Scott e Kevin Spacey.