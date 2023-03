Teatro Pirandello, arriva Enrico Guarneri in “La roba” di Giovanni Verga

La stagione del teatro Pirandello continua martedì 28 e mercoledì 29 marzo con l’omaggio a Giovanni Verga. In scena “La roba”, per la regia di Guglielmo Ferro, con Enrico Guarneri. Lo spettacolo, inizialmente in programma giovedì 23 e venerdì 24 marzo, per sopraggiunti problemi della compagnia è stato posticipato di qualche giorno.

Martedì il sipario si aprirà alle 20,30, mercoledì alle 17,30.

“La roba” è in tournée in tutta Italia dal novembre scorso. Enrico Guarneri torna a misurarsi con l’opera verghiana dopo i successi de “I malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”. Con lui ci saranno Giampaolo Romania, Nadia De Luca, Francesca Ferro, Rosario Marco Amato, Elisa Franco, Alessandra Falci, Gianni Fontanarosa, Giuseppe Parisi e Maria Chiara Pappalardo.

“La roba” è prodotto dall’associazione “Progetto Teatrando” che da anni segue la mission di promuovere il patrimonio culturale della letteratura siciliana, attraverso un lavoro di riscrittura drammaturgica dei nostri classici. Il nuovo progetto per questa stagione è la messinscena di alcune delle novelle più esemplificative delle raccolte “Vita dei Campi” e “Novelle rusticane” di Giovanni Verga, il preludio verista che ha portato l’autore siciliano all’approdo al ciclo dei vinti del capolavoro “I Malavoglia”. In “Nedda”, “Rosso Malpelo” e “La roba” Verga affronta le problematiche socioeconomiche dei più umili. “Sono i vinti della Sicilia alla fine dell’Ottocento – spiega Guglielmo Ferro nelle sue note di regia – che, travolti dalla “fiumana del progresso”, non possono fare altro che sopravvivere aggrappandosi ai beni materiali. La ‘roba’ in Verga diventa àncora di salvezza per tutti i derelitti della società, per coloro che lottano a costo della vita pur di non soccombere al ‘darwinismo sociale’ dell’epoca. Nessun vincitore tra i protagonisti delle novelle, solo vinti. Nessuna vera speranza di riscatto ma solo la crudezza della loro miserabile esistenza. Nessun giudizio morale a rassicurare lo spettatore”.

La rielaborazione drammaturgica, così come già ne “I Malavoglia” e in “Mastro don Gesualdo”, scarnifica e rende ancora più straniante la tecnica narrativa di Verga per veicolare con maggiore violenza la crudezza verista dell’autore. Enrico Guarneri, erede della tradizione drammaturgica siciliana, è oggi unanimemente riconosciuto e apprezzato interprete dei personaggi verghiani. “Il pubblico – anticipa l’attore catanese – vedrà uno spaccato di quella Sicilia dell’Ottocento che viene fuori dalla penna straordinaria di Verga, con la sua attenta vivisezione e analisi delle problematiche patologiche di certi uomini. In questo caso, c’è l’attaccamento malato di don Mazzarò alla ’roba’, che a quei tempi erano gli agrumeti, la terra, le bestie, il frumento, le galline. Oggi è cambiata la ’roba’ ma non l’uomo – prosegue Enrico Guarneri – e il testo rimane quindi attualissimo. La maestria di Guglielmo Ferro ha inoltre fatto sì che in una novella di poche pagine esplodessero anche l’anima poetica e gli accadimenti letterari di altre novelle verghiane”.

Informazioni allo 0922/590220. Botteghino aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30; il martedì e giovedì dalle 15, 30 alle 18, 30.