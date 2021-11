Teatro Pirandello, parte la stagione: si ricomincia dall'Enrico IV con Sebastiano Lo Monaco

Prezzo non disponibile

Sabato 27 e domenica 28 novembre si riapre il sipario del teatro Pirandello con il primo appuntamento della stagione 2021-2022.

Si tratta dell’Enrico IV di Luigi Pirandello, uno spettacolo che viene “recuperato” dopo la defezione causata dall’emergenza Covid.

Un allestimento completamente nuovo che vede protagonista Sebastiano Lo Monaco insieme a Mariàngeles Torres che interpreta la marchesa Matilde Spina. Nel cast anche Giulia Tomaselli (la figlia Frida), Francesco Iaia (il marchese Carlo Di Nolli), Claudio Mazzenga (il barone Tito Belcredi), Rosario Petix (il dottor Dionisio Genoni) ed ancora Luca Iacono, Tommaso Garrè, Gaetano Tizzano, Sergio Mancinelli, Marcello Montalto, Stefano Dorsenna e Marco Grimaldi.

Per Sebastiano Lo Monaco sarà un ritorno sul palco del teatro Pirandello lasciando l’incarico di direttore artistico.

Per lui non si tratta della prima collaborazione con il regista Yannis Kòkkos che cura questa nuovissima versione del testo pirandelliano: i due avevano già lavorato insieme nell’allestimento dell’”Edipo a Colono” di Sofocle nel 2018 che andò in scena al Teatro Greco di Siracusa.

Lo spettacolo del sabato va in scena alle 20,30. La domenica alle 17,30.