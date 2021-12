Teatro Pirandello, in attesa del nuovo cartellone ecco Daria Biancardi e il concerto-tributo ad Aretha Franklin

Non c’è ancora un cartellone, si sta lavorando intensamente per allestire la nuova stagione che segnerà la ripartenza mentre la direzione artistica è stata da pochissimo affidata a Francesco Bellomo.

Ma nel frattempo, al teatro Pirandello, spazio per la grande musica “black”: il 17 dicembre di sarà una tappa del tour europeo della cantante siciliana Daria Biancardi dedicato ad Aretha Franklin, regina indiscussa del soul e di tutta la black music nel mondo.

Il concerto s’intitola “Respect - The Woman, the queen, the soul of Aretha Franklin” e ripercorre i sessant’anni di una straordinaria carriera artistica in cui Aretha è stata assoluta protagonista, non solo della scena musicale ma anche della cultura, del costume degli Afroamericani e sempre in prima linea in difesa dei diritti civili e nella lotta per l’emancipazione femminile.

“La scelta di fare Aretha - ha detto Daria Biancardi, che nel 2014 ha partecipato a “The Voice of Italy su Rai Due con il team di Piero Pelù - non è stata semplice. Aretha è per tutti la miglior cantante in assoluto ed io, che arrivo dal profondo Sud, temevo di essere indiscreta, varcando la soglia proibita di una cultura forte e radicata. Ma durante un tour in Europa, con una produzione tedesca con artisti americani, loro stessi mi dissero che potevo farlo. La mia Sicilia è molto vicina all’Africa, non solo geograficamente e quelli sbarchi, non li vediamo al telegiornale, ma li viviamo”.

Insomma un viaggio introspettivo in cui Daria Biancardi ripercorrerà, alternando racconto e canto, il suo percorso artistico che è stato fortemente ispirato dalla vita e dalle opere di Aretha.