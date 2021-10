"Fulgido esempio di rare virtù", al "Pirandello" si consegna un riconoscimento a Gibilaro

Sarà conferita sabato 16 ottobre alle 18,30, durante una cerimonia al teatro "Pirandello" una "Benemerenza Civica" al generale di corpo d'armata della guardia di finanza Ignazio Gibilaro.

Il riconoscimento è stato tributato dalla città di Agrigento, su proposta del sindaco Francesco Miccichè. Questa la motivazione: “Fulgido esempio di rare virtù umane e professionali al servizio delle Istituzioni della Repubblica per la difesa dei valori fondanti della Costituzione, della legalità economico-finanziaria del Paese e della sicurezza dei cittadini nel Corpo della Guardia di Finanza. In oltre 40 anni di prestigiosa carriera, si è distinto, tra l’altro, per la militanza in prima linea nella lotta alla mafia, al fianco dei compianti giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, assurgendo ai vertici dell’Amministrazione di appartenenza con il grado di Generale di Corpo di Armata”.