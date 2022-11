Al teatro "Pirandello" arriva "The children", in scena il 26 e 27 novembre

Prezzo non disponibile

Dal 26/11/2022 al 27/11/2022

Il 26 e 27 novembre arriva ad Agrigento "The children", diretto nel suo adattamento italiano da Andrea Chiodi. L'opera scritta dalla drammaturga britannica Lucy Kirkwood, parla di ambiente, di responsabilità individuali e collettive.

In scena come protagonista c'è Elisabetta Pozzi, pluripremiata attrice con all’attivo quattro premi Ubu, un David di Donatello, due premi Flaiano per il Teatro e il premio Eleonora Duse 2006. Accanto a lei Giovanni Crippa e Francesca Ciocchetti.

La trama: in un cottage sulla costa della Gran Bretagna vivono Hazel e Robin, una coppia di fisici nucleari in pensione. Il mondo intorno a loro è sconvolto da un recente disastro, uno tsunami provocato da un incidente a una centrale nucleare della zona, dove un tempo entrambi hanno lavorato. Anche la vita domestica di Hazel e Robin, che pure si aggrappano disperatamente a brandelli di normalità, mostra i segni della catastrofe: l’elettricità è spesso assente, l’acqua non è potabile, il rischio di contaminazione radioattiva è costante. Un giorno i coniugi ricevono l’inattesa visita di una loro vecchia amica e collega, Rose, che credevano morta. L’incontro con lei turba il fragile equilibrio familiare e rivela modi assai diversi di vedere e vivere la vita, imponendo a Hazel e Robin scelte radicali.