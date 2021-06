"Dall'Antica Akragas all'Agrigento Innovativa": al teatro Pirandello la tecnologia incontra il territorio

Al Teatro Pirandello, venerdì 25 giugno alle ore 17.00, sarà presentato l'evento "Dall'Antica Akragas all'Agrigento Innovativa". Alla presenza di illustri esperti del settore, in un momento di arricchimento reciproco nato dalla fusione tra la tecnologia più avanzata e la cultura locale, si discuterà di uso consapevole delle moderne tecnologie, di competenze professionali e di valorizzazione della cultura del lavoro nella propria regione. Nel corso dell'incontro sarà, inoltre, presentato il libro "L'Addestratore di Robot".L'affascinante thriller, scritto da Giuseppe Bordi e ambientato nelle campagne agrigentine, si propone di introdurre i giovani in modo divertente e creativo nel mondo dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un'iniziative istituzionale, non a scopo di lucro, di TopNetwork Spa. Parte del ricavato della vendita sarà, infatti, devoluto in beneficenza. L'evento promosso ed organizzato da TopNetwork e patrocinato dal Comune di Agrigento, vuole essere un'occasione per ringraziare le istituzioni locali e la Regione Sicilia per l'accoglienza ricevuta nell'ambito del progetto Datafactor. Progetto, cofinanziato dal Mise e dalla Regione, che sta cambiando il volto di Agrigento, trasformandola nel panorama europeo, in un polo informatico di eccellenza nel settore della Data Science.