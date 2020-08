"Canti, cunti e focu della Sicilia Bella" il 21 agosto a Realmonte

Recitazione, canto, danza, arte circense, letteratura, musica e la nostra isola, con le sue bellezze e le sue contraddizioni. Sono questi alcuni degli elementi di “Canti, Cuntu e Focu della Sicilia Bella”, che sarà in scena il prossimo 21 agosto alle 21:30 al Teatro Costabianca di Realmonte.

Lo spettacolo, prodotto dall’associazione OpenSpace Theater con il riadattamento testi e la regia di Ilaria Bordenca, ha già riscosso numerosi successi di pubblico grazie alla sua capacità di mescolare diverse arti per raccontare la terra di Sicilia e il suo popolo come metafora di un più vasto macrocosmo, da raccontare attraverso grandi letterati della nostra terra, come Pirandello, perfettamente assonante a grandi attori e registi cinematografici come Charlie Chaplin. Tutto accompagnato dalla musica e dai testi di artisti tra loro lontani ma non diversi: dalla grandissima Rosa Balistreri ad un rivoluzionario Bob Marley, e ad un tenace Domenico Modugno.

La Compagnia è composta da Ilaria Bordenca (attrice, danzatrice, cantante); Fabio Gueli (cantante, musicista-chitarra); dai musicisti Gigi Finestrella (fisarmonica), Mimmo Pontillo (contrabbasso) e Mario Vasile (percussioni) e degli artisti circensi Valerio Genovese (danzatore del fuoco), Gabriella Di Napoli (danzatrice del fuoco) e Virgilio Rattoballi (giocoliere e acrobata).

Per info, prenotazioni e vendita biglietti rivolgersi a Box Office, in via Imera ad Agrigento, telefono 092220500. E’ possibile acquistare i biglietti on line su www.webtic.it o direttamente al botteghino poco prima dello spettacolo.