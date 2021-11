"L'eroe dell'Olimpo": il musical approda al teatro comunale di Cammarata

Prezzo non disponibile

Un musical per tutte le età sarà occasione per la riapertura del sipario dell'auditorium "Lena" al teatro comunale di Cammarata.

L'appuntamento è domenica 21 novembre alle 18 con l'allestimento del musical "L'eroe dell'Olimpo": i miti raccontati attraverso la musica.

L'evento è promosso dalle "Officine artistiche del Sud". L'auditorium si trova in via Caduti in guerra.

Informazioni e prenotazione biglietti telefonando ai numeri 349 0693382 e 349 3737826.