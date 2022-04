"L'ultima estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo" torna a Canicattì: serata di grande pathos

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

E' tutto pronto. Dopo il grande successo riscosso al teatro Stabile di Catania, "L'ultima estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo" torna a Canicattì. E questa volta, venerdì 22 aprile alle 20,45, al teatro Sociale. L'opera è di Claudio Fava, ma il progetto è di Simone Luglio con la regia di Chiara Callegari. Si tratta del lavoro teatrale - messo in scena da un team di veri professionisti - che ha ottenuto anche il sostegno della direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale del ministero degli Esteri. Uno spettacolo che arriverà anche sui palcoscenici di Francia, Grecia, Germania, Inghilterra, Malta, Albania, Macedonia, Serbia e Montenegro. Ma anche Algeria, Messico, Uruguay, Argentina, California, New York, Canada e Australia.

Nonostante la storia dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sia tristemente nota a tutti Simone Luglio, nei panni del giudice Falcone, e Giovanni Santangelo, in quelli del giudice Borsellino, sono capaci di far vivere grande pathos ad ogni spettatore. Al teatro Sociale di Canicattì, la voce fuori campo sarà di Luca Massaro. La produzione è del teatro Metastasio di Prato, in collaborazione con Chinnicchinnacchi teatro e Collegamenti festival.

"L'ultima estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo" aspetta tutti dunque al teatro Sociale di Canicattì. Per info e prenotazioni, chiamare il 338.1140458.