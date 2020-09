TeatrAnimaLab, il laboratorio di recitazione riparte: via alle iscrizioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nuove iscrizioni per il TeatrAnimaLab, il laboratorio di recitazione, dizione, espressione corporea, canto moderno e storia del teatro, organizzato dall'Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, associazione insignita del Premio Teatro Alessio Di Giovanni 2019, nonché vincitrice del Premio Nuccio Pappalardo FITA SICILIA 2019, Premio Teatro Social Portici 2019 (NA) e premio miglior regia AICS 2019, per la pièce contro il femminicidio “Il Mostro – Studio teatrale da “Ferite a Morte” di Serena Dandini, portata in scena proprio dagli allievi del TeatrAnimaLab nel 2018 e nel 2019.

Il laboratorio è aperto a tutte le età e rivolto anche a chi si trovi alla prima esperienza in ambito artistico. Per tutte le informazioni riguardanti le nuove iscrizioni, TeatrAnimaLab organizza due giornate di incontro presso la sede dei laboratori, sita in Via Imera 280, (Unione Ciechi Agrigento), giovedì 24 settembre e giovedì 01 ottobre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 18.I laboratori si svolgeranno il lunedì ed il giovedì dalle 15:30 alle 19:15 a partire da lunedì 05 ottobre 2020. Nuove iscrizioni per il laboratorio teatrale dell’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento.