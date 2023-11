“Tant’autori cover band”: al teatro della Posta Vecchia la musica italiana tra ricordi ed emozioni

Il palcoscenico del teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, mette da parte per una sera la recitazione e apre le porte alla musica dal vivo. Venerdì 17 novembre alle 21 è in programma il concerto della “Tant’autori cover band” con Peppe Calì, Salvo Gugliotta, Lillo Guarraci, Giovanni Gallo, Totò Malarbi e Gerlando Luparello.

Ingresso 10 euro. Informazioni e prenotazioni ai numeri 0922 26737 e 368 3175996. La direzione artistica è di Giovanni Moscato.