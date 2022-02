Museo archeologico Griffo, giornata dedicata alla musica nell’antica società greca

Domenica 13 febbraio alle 16,30 il museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento (ex San Nicola) accoglierà il pubblico per proporre nuove esperienze rivolte soprattutto ai più piccoli, per vivere il museo come un luogo di divertimento e socializzazione.

Prosegue il viaggio nel mondo della musica e dell'archeologia, per comprendere l’importanza della musica dall’antichità fino ai nostri giorni: al centro dell’esperienza ci saranno strumenti musicali moderni che sarà possibile suonare ed i loro antenati antichi che sono raffigurati nel repertorio vascolare esposto al museo. L’iniziativa è promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con CoopCulture e con la docente di musica Anna Maria van der Poel, specializzata nel campo della didattica musicale.

L'evento s'intitola "Tamburellando - Ritmi irresistibili di ieri e di oggi". Nella società greca antica la musica era ritenuta in grado di

coinvolgere emotivamente più delle altre arti e ancora oggi nessuno strumento è più potente del tamburo. Sui vasi attici conservati al museo Griffo sono rappresentati timpani e tamburi a cornice riccamente decorati e molto simili alle "tammorre" ed ai tamburelli dei nostri gruppi folkloristici. Oltre alla costruzione di un tamburello, i bambini potranno sperimentare il ritmo attraverso giochi rumorosi ed improvvisazioni guidate.