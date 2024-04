“Swap & go”, l’aperitivo sostenibile di Farm cultural park: il mercatino di scambio che aiuta l'ambiente

La sostenibilità è un elemento fondamentale dell’economia a filiera corta, la sostenibilità è un punto fermo della società del domani. E’ ormai di fondamentale importanza eliminare gli sprechi e rispettare l’ambiente. Sono azioni che aiutano a risparmiare dando agli altri la possibilità di apprezzare ciò che a noi non serve più.

Con queste premesse “Basta bar” e Farm cultural park, con la collaborazione di “The second life team”, organizzano un evento che mette insieme tutto questo tra musica e aperitivi. Si chiama “Swap & go” ed è in programma sabato 27 aprile, dalle 17 alle 22, presso Farm cultural park di Favara nei Sette cortili del centro storico.

Poche regole e partecipazione gratuita: basta solo la compilazione di un form con le proprie informazioni per entrare a far parte della squadra.

I partecipanti devono portare abiti nuovi e usati in buono stato, libri, vinili, piccoli pezzi d'arredamento e oggetti che desiderano scambiare. Gli oggetti devono essere in buone condizioni e puliti e verranno sistemati su appositi stand per abiti o su un panno steso a terra (l'allestimento è a cura del partecipante). Durante lo swap i partecipanti possono scegliere gli oggetti che desiderano scambiare con quelli degli altri partecipanti. Verrà utilizzato un sistema di "stelline" per garantire una valutazione equa e facilitare gli scambi. Ad ogni oggetto verrà attribuito un valore economico, a cura dell'organizzazione, per cui sarà possibile acquistarlo (con un costo molto piccolo) dai partecipanti esterni non coinvolti direttamente nello scambio.

L'acquisto di un gettone drink al “Basta bar” garantirà uno sconto del 20% sul valore monetario o in stelline dell'oggetto di scambio (il gettone drink non è cumulabile ma valido solo per uno scambio o acquisto).