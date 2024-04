Ritorna “Summer Lab” di Amnesty international, appuntamento a Lampedusa

Amnesty International Italia ha aperto le iscrizioni per i Summer Lab 2024, importanti occasioni per coloro che desiderano approfondire i temi sui diritti umani e contribuire a un’ambiente più inclusivo. Quest’anno si terranno anche a Lampedusa, dal 16 al 23 e dal 24 al 31 agosto. Le persone iscritte parteciperanno a una settimana di confronti e riflessioni in luoghi simbolici per i diritti umani, dove avranno l'opportunità di coltivare la crescita personale, promuovere il cambiamento e aumentare la propria consapevolezza su questioni attuali.

I Summer Lab di Lampedusa offrono un'opportunità unica per conoscere da vicino le dinamiche di soccorso in mare, di accoglienza e protezione in Italia. Attraverso testimonianze dirette, sarà inoltre possibile approfondire la complessità della vita quotidiana sull'isola.

Saranno presenti ospiti speciali, persone esperte di formazione e attivismo, che condivideranno le proprie esperienze e testimonianze per coinvolgere i partecipanti e creare momenti di confronto e approfondimento. L'obiettivo principale è favorire la comprensione e la difesa dei diritti umani.

“I Summer Lab sono un’occasione per stimolare il dialogo e l'azione in favore dei diritti umani" - dice Alessandro Montesi dell’ufficio attivismo di Amnesty International Italia - e per questo invitiamo tutte le persone interessate a partecipare ad un’esperienza unica, formativa e divertente unendosi così a noi nell'impegno per la difesa dei diritti umani”.

Per ulteriori dettagli e per iscriversi ai Summer Lab, basta visitare il sito ufficiale qui.

La prima settimana le attività saranno dedicate a persone dai 18 ai 35 anni mentre la seconda accoglierà gli over 35.