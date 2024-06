Dopo il maltempo torna lo street workout che anticipa l’estate: pomeriggio di benessere a Punta bianca

Il mondo dello street workout è pronto ad accogliere l’estate con un evento a tema dedicato al benessere. Appuntamento il 9 giugno per recuperare la “Spring Edition” originariamente programmata lo scorso 19 maggio e poi rinviata per il maltempo. L’evento, organizzato da Igea Fitness Healty di Angela Franciullo, si terrà dalle 16 in poi sulla spiaggia di Punta Bianca. Una sessione speciale a diretto contatto con la natura, in uno degli scenari più suggestivi della costa siciliana: la marna di Punta Bianca.

“E’ più di un semplice evento sportivo: è una celebrazione - spiega Angela Franciullo - della cultura dello street workout e della comunità che la sostiene. Il team composto da Marzia Filippazzo, Sabina Flora, Denise Grillo, Daniela La Scala, Fausto Pugliese e Francesco Picarella sono felici di riunire appassionati, atleti e curiosi per una giornata all'insegna della salute, del divertimento e della condivisione”.

Per ulteriori informazioni basta chiamare i numeri 327 574 1653 (Angela) e 329 826 2635 (Daniela).