Un tuffo nei sapori e nella storia: a Torre di Gaffe 2 giorni dedicati allo street food

Al via a Torre di Gaffe, il borgo marinaro in territorio di Licata, la terza edizione della manifestazione dedicata allo street food “Un tuffo nella storia e nei sapori”. Tutte le attività, organizzate dal Comitato tutela Torre di Gaffe, si svolgeranno in piazza. Da 3 anni il Comitato ha iniziato un cammino fatti di idee, progetti e azioni attuando concretamente ciò che viene definita “cittadinanza attiva” grazie all’impegno dei soci che trascorrono le loro vacanze in questo meraviglioso angolo della Sicilia occidentale pur risiedendo, nella stragrande maggioranza, in varie parti della Sicilia, dell’Italia e anche all’estero.

Nasce così l’idea dello street food in chiave moderna, patrocinato dal Comune, che altro non è che l’evoluzione del cibo da strada che da sempre ha caratterizzato la Sicilia al punto da essere strettamente connesso con i più importanti valori culturali storici ed etnici del suo popolo.

Appuntamento il 4 e il 5 agosto nella piazza della Torre con degustazioni a 360 gradi grazie alla partecipazione di numerosi esercenti e spettacoli con artisti di strada.