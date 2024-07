“Dal buio degli androni alla luce della gloria”: nelle cripte dell’Addolorata le storie di personaggi dimenticati

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Giovedì 11 luglio alle 19, nelle cripte dell’Addolorata, in via Garibaldi ad Agrigento, è in programma un incontro intitolato “Dal buio degli androni alla luce della gloria: storie parallele di personaggi dimenticati”. Previsti i saluti di Patrizia Nicastro, Don Lillo Argento, Concetta Sala, Lillo Brunetto e Flavia Cardinale. Presentazione del progetto affidata a Franco Zanini. Relazioneranno Gabriella Costantino e Salvatore Pezzino.

Contributi di Patrizia Camera e Adalgisa Monreale. Modera Carmelina Guarneri. Intermezzi musicali di Fabio Giovannetti.