Conoscete le vere tradizioni legate alla festa di San Gerlando? Tutto svelato in una conversazione

Venerdì 24 febbraio, alle 17,30 nella chiesa di San Giuseppe, la sezione di Agrigento di Italia Nostra, in occasione della celebrazione della festa del Patrono della città e dell’Arcidiocesi, San Gerlando, organizza una conversazione tra don Vincenzo Lombino, docente alla facoltà teologica di Sicilia e lo storico agrigentino Settimio Biondi sul tema “San Gerlando, la storia, il culto, la devozione”.

”Un'iniziativa - spiega la presidente della sezione Adele Falcetta – ideata per far conoscere la storia e le tradizioni riguardanti il culto di San Gerlando che interessano non solo ai devoti ma a tutti, perché facenti parte di una memoria che va mantenuta e coltivata”.