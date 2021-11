Ilaria Cucchi e Andrea Franzoso al Polo universitario: un libro per ricordare Stefano

Prezzo non disponibile

L’auditorium Rosario Livatino del Polo Universitario di Agrigento, in contrada Calcarelle, martedì 30 novembre alle 9, alle Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il ragazzo morto il 22 ottobre 2009 a Roma mentre era sottoposto a custodia cautelare. La Corte d’assise, per questo fatto, ha condannato due carabinieri per omicidio preterintenzionale.

Con Ilaria Cucchi ci sarà anche Andrea Franzoso: insieme hanno pubblicato il libro intitolato “Stefano - Una lezione di giustizia”.

Interverranno Antonino Mangiacavallo, presidente del Consorzio universitario Empedocle; Patrizia Pilato, dirigente scolastico del liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento e le docenti di lettere dello stesso istituto Giuseppina Agozzino e Luigia Amato.

Ci sarà anche Alessandro Accursio Tagano della libreria “Il mercante di libri”.

Previsto un dibattito conclusivo con gli alunni delle classi partecipanti.

L’evento è promosso dal liceo scientifico “Leonardo”.