“Stasciunata Brualinara”: ecco il programma delle manifestazioni estive nel quartiere Borgalino

L’estate 2024 nell’antico quartiere Borgalino di Canicattì si chiama “Stasciunata Brualinara”. Primo appuntamento domenica 21 luglio con la caccia al tesoro intitolata “Sulle tracce delle culture”. A cura di Mariangela Cilia, si svolgerà per le vie del quartiere alla scoperta della città multiculturale attraverso suoni, colori e profumi.

Il 28 luglio “Piazza mondo”: serata in piazza Roma con musica, cibo, attività per bambini, “swap party” e mercatini in collaborazione con Circuiti sonori ed Euroform.

Il 20 agosto la nuova tappa del percorso laboratoriale e teatrale “Voci migranti” a cura di Michele Carvello, associazione Ramulia e Angelo Castellano.

Il 30 agosto “Ricicla con Canicattiva”: workshop di riciclo e moda sostenibile a cura di Cristina Falsone.

Il 4 settembre ancora “Voci migranti”: nuovo spettacolo teatrale in piazza Roma a cura di Michele Carvello, associazione Ramulia e Angelo Castellano.

Il 5 settembre “Fiabe dal mondo”: letture e attività in piazza per bambini a cura dell’aassociazione Ramulia e di Maria Lo Monaco.

L’8 settembre “Mondo in movimento”: giornata di sport al campetto della scuola Crispi a cura di Salvatore Foti.

Il 12 e 13 settembre “Rigenerare a sud”: seminario conclusivo per favorire narrazioni alternative e politiche di cambiamento a cura di “Semi di rigenerazione”.

Il 13 settembre la chiusura con aperitivo sociale, artigianato sociale, fiabe dal mondo e concerto conclusivo.