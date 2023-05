Una passeggiata per dire “no” alla guerra in Ucraina: nel cuore della città la “Staffetta dell’umanità”

Torna in provincia la “Staffetta dell’umanità”: questa volta nella città dei templi dove ci sarà una passeggiata per la pace con una raccolta di firme. L’appuntamento è domenica 7 maggio a mezzogiorno. L’iniziativa, organizzata dal noto conduttore Michele Santoro e alla quale anche i pacifisti e i laici Comboniani agrigentini guidati da Angelo Piraino hanno aderito, prevede diverse tappe in tutta Italia, da Aosta a Lampedusa, “per camminare insieme, uniti contro la guerra in Ucraina, per riaccendere la speranza”. È questo l’appello lanciato da Santoro raccogliendo decine di firme, alcune di esse anche da personaggi celebri come padre Alex Zanotelli e Fiorella Mannoia.

Il percorso si snoderà da piazza Pirandello (municipio) passando per via Atenea, viale della Vittoria e per arrivare in piazza Cavour.