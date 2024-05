“Lo sposalizio benedetto”: a Siculiana s’inaugura il museo diffuso

Prezzo non disponibile

Venerdì 10 maggio alle 20,30, a Siculiana, sarà inaugurato il museo diffuso “Lo Sposalizio Benedetto”, un progetto di rigenerazione urbana e culturale per raccontare il matrimonio storico di Costanza e Brancaleone Doria. Storia e leggenda si incontrano e si intrecciano con un itinerario che si snoda tra i vicoli del centro storico della “Città degli sposi”.

Da piazza Umberto I l’itinerario conduce al giardino degli amanti e alla sorgente di Kalat attraverso 25 personaggi modellati a bassorilievo, decorati in ceramica e invetriati con cristallina. Sono composti da circa 250 pezzi riassemblati in speciali telai in ferro scatolato autoportanti. A realizzarli sono stati i maestri Mariano Brusca e Salvatore Scherma. I personaggi sono tratti dalle illustrazioni di Rosaria Costa.

Siculiana, tra l’altro, figura tra i comuni aderenti al circuito de “Le vie dei tesori” e, dal 10 al 26 maggio, offre infatti l’occasione ai visitatori di immergersi tra gli scorci e i cortili del borgo antico e vivere atmosfere e suggestioni di un tempo.

“Il nostro centro storico diventa palcoscenico a cielo aperto – dice il sindaco Giuseppe Zambito – con elementi artistici unici che raccontano la memoria degli spazi e il valore dei sentimenti. Costanza e Brancaleone ci invitano a riscoprire la bellezza di uno sguardo, il valore di un abbraccio, il sapore di un bacio. Gesti che spesso diamo per scontati ma che invece necessitano del tempo necessario per viverli con consapevolezza e con il giusto abbandono”.