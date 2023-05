Sport e sana alimentazione? Incontro dei Lions al “Tennis club” per sentire i consigli degli esperti

Esperti in prima linea per fornire preziosi consigli su come seguire una sana alimentazione ai giovani che praticano sport. Il Lions club Valle dei templi, presieduto dal professore Francesco Pira, ha organizzato domenica 14 maggio alle 10,30, presso l’Asd ”Tennis club città dei templi” in via Parco Mediterraneo a Villaseta, un incontro su “Sport, giovani e sana alimentazione”. Ad introdurre e moderare i lavori sarà Francesco Pira, professore associato di sociologia dell’Università di Messina. Interverranno il dottore Alessandro Platania, responsabile dell’Asd “Tennis club città dei templi e istruttore di tennis; Antonio Moscato, dottore in scienze motorie e management dello sport; il dottore Gaetano Liotta, osteopata e socio Lions e la dottoressa Laura Moscato, biologa e nutrizionista.

“Si tratta di un appuntamento – dice il presidente Pira – dedicato ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, a chi ama e pratica lo sport. Sarà un momento di riflessione con esperti che sapranno ribadire il valore dello sport e di una sana alimentazione. Questo appuntamento rientra nel solco tracciato dal nostro giovane ma dinamico club”.