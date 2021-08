Tempio di Giunone, arriva la comicità di Toti e Totino per uno spettacolo a scopo benefico

Il centro artistico e culturale "Renato Guttuso" di Favara, che ogni anno organizza il premio "Mimosa d'oro" (la trentesima edizione si è appena conclusa lo scorso 24 agosto con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti) ha organizzato un nuovo appuntamento che si svolgerà al tempio di Giunone la sera del 5 settembre.

Alle 20,30 andrà in scena uno spettacolo di beneficenza con i comici Toti e Torino.

Avrà inizio alle 20,30 e prevede un biglietto d'ingresso di 10 euro.

I tagliandi possono essere acquistati presso la tabaccheria Ceresi in corso Vittorio Veneto a Favara, alla cartolibreria Crapanzano in via Poliziano e alla tabaccheria di via Pietro Nenni n.4.



Ulteriori informazioni al 389 7965111.Per l'ingresso è necessario essere in possesso di Green pass o avere effettuato un tampone negativo entro le precedenti 48 ore.