Pronti a conoscere la vostra anima gemella? Arriva lo “Speed date” per cuori solitari a caccia di emozioni

E’ un gioco ideato oltre 20 anni fa che ha avuto successo in tutto il mondo. Il grande pubblico ebbe l’occasione di sentirne parlare e di conoscerlo da vicino grazie al film di Carlo Verdone “L’amore è eterno finché dura” nell’ormai lontano 2004. Si tratta dello “Speed date” che approda anche in provincia di Agrigento con un appuntamento in programma giovedì 18 maggio alle 21 presso la pizzeria “Coltello e forchetta” a Ribera in corso Margherita 58.

Un evento dedicati ai single e in generale a tutti coloro che sono in cerca di nuove amicizie e magari anche dell’amore.

Le regole sono semplici: si raccoglie un numero di iscrizioni chiuso ed equilibrato tra uomini e donne. I partecipanti saranno poi invitati a sedersi al tavolo uno di fronte all’altro ed avranno pochi minuti di tempo (generalmente dai 3 ai 5 minuti) per avviare un approccio e conoscersi. Una volta scaduto il tempo, uno dei due si alza per cambiare posto e cominciare una nuova conversazione. E così via con un meccanismo di “rotazione”.

Al termine della serata, ogni singolo partecipante viene invitato a scrivere su una scheda le persone che ha gradito di più durante gli incontri. Se dovesse verificarsi una “coincidenza” tra impressioni positive tra 2 persone, entro 24 ore sarà inviata ad entrambi una comunicazione con i recapiti e i nomi con cui è nata una simpatia, in modo da potersi incontrare privatamente ad approfondire così la conoscenza.

Per partecipare allo “Speed date” a Ribera basta 320 3288914. I posti sono limitati.