Sostegno e accoglienza, c'è il concerto "Insieme per l'Ucraina"

La scuola di musica Lo Nigro, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bivona, l'associazione Primavera Onlus e il comitato di accoglienza, organizza un concerto a sostegno e per l’accoglienza dei profughi ucraini “Insieme per l'Ucraina” - sabato, alle ore 19, all’auditorium Gaspare Lo Nigro di Bivona, sotto la direzione artistica di Giovanni Trupia.

Il concerto vedrà protagonisti i docenti della scuola di musica Lo Nigro di Bivona: Valeria Manciaracina pianoforte, Gianfranco Brundo sassofono, Francesco Mistretta violino, Salvatore Cutrò sassofono, Miriam Fugallo pianoforte, Salvatore Scimeca sassofono, Rocco Daniele Carlucci chitarra, Fabio Vella sassofono, Giulia Alletto canto, Sandro Vicari canto, Benedetto Licata tromba , Alfonso Bonfiglio chitarra.