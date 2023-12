Teatro Regina Margherita, spettacolo-omaggio a Leonardo Sciascia di Lorenzo Cittadini

Leonardo Sciascia, la sua Sicilia e l’amata Spagna. Lorenzo Cittadini, cantautore, scrittore e viaggiatore, debutta al teatro Regina Margherita di Racalmuto il 9 dicembre alle 20 con uno spettacolo, che unisce la sua passione per i luoghi e per i viaggi con quella di Leonardo Sciascia, intitolato “E’ solo una paese di SSSilenzio”.

Lorenzo Cittadini, autore insieme a Giovanni Caprara della prima traduzione in spagnolo delle poesie sciasciane contenute in “La Sicilia, il suo cuore”, porterà il pubblico in viaggio a bordo di un treno immaginario che farà tappa in alcuni luoghi siciliani fino alla Spagna, “tradotta” e amata. Un itinerario fra le canzoni di Cittadini e le poesie di Sciascia messe in musica, da Racalmuto al mondo, dal suo paese “di silenzio”.

Voce e chitarra acustica Lorenzo Cittadini; pianoforte Nicolò Martin; chitarra elettrica Nicola Boer; basso Filippo Tantino; batteria Moreno Marchesin.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere. E’ possibile prenotare contattando il botteghino del teatro allo 0922 949579.