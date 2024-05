“Il sole per amico”, seminario dell’Asp su come prevenire i danni da esposizione

Si parlerà di prevenzione dei rischi correlati all’esposizione alle radiazioni solari in occasione del seminario “Il sole per amico” in programma venerdì 24 maggio alle 10 presso l’istituto “Gaspare Ambrosini” di Favara. L’evento rappresenta una sorta di vademecum su “come salvarsi la pelle”: i professionisti dell’Asp forniranno infatti informazioni utili sulle corrette modalità di esposizione al sole, sui sistemi di protezione efficaci e sugli strumenti per prevenire lesioni cutanee e saper riconoscere l’insorgenza di un melanoma.

Dopo l’introduzione ai lavori da parte del dirigente scolastico del “Gaspare Ambrosini”, Gabriella Bruccoleri, interverranno Gabriella Schembri dell’Unità operativa educazione e promozione della salute dell’Asp di Agrigento e Laura Cantavenera, dermatologa Asp. “Il sole è un nostro amico - sostengono i promotori dell’iniziativa – ma ognuno deve trovare la propria misura nei tempi e nei modi di esposizione per evitare scottature che, oltre a rovinare le vacanze, possono avere conseguenze rilevanti anche a distanza di tempo”.