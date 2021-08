Presidio di solidarietà alle donne e ai bambini afgani: l'evento a Favara

Un sit in di solidarietà al popolo afgano, in particolare alle donne e ai bambini che vivono oggi in una situazione drammatica, è stato promosso per il prossimo 1 settembre alle 18 da parte del Centro antiviolenza "Gloria"/stortello Lgbt+ in piazza Cavour.

"Noi tutti - dicono in una nota - proviamo un grande senso di impotenza e dolore per le donne e i bambini afghani che stanno soffrendo e subendo ogni forma di violenza. Esprimiamo la nostra totale solidarietà per tutti coloro che stanno cercando di lottare e di resistere alla dittatura. Non possiamo stare inermi, non possiamo permettere tutto questo! Noi vogliamo esserci, dobbiamo esserci, chiediamo e auspichiamo che lo Stato Italiano e tutti, agiscano e mettano in atto ogni azione possibile per aiutare il popolo afghano e liberare tutti, donne e bambini dai soprusi, dall’oppressione e dalle ingiustizie che stanno subendo! Chiediamo che vengano attivati corridoi umanitari che aiutino e permettano alle persone di fuggire e mettersi in salvo da questo inferno".