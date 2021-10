Hotel Dei Pini, primo convegno del sindacato carabinieri sulla previdenza complementare

Venerdì 29 ottobre alle 16 l’hotel Dei Pini a Porto Empedocle ospita il primo convegno del Sindacato Italiano Militari - Carabinieri Agrigento.

Si parlerà della “mancata attivazione dei fondi di previdenza complementare” per il quale è in atto un ricorso presso al Tar per danno cagionato al personale delle forze armate dal Ministero della Difesa, per violazione della legittima aspettativa.

Tali fondi sono previsti per compensare la riduzione del trattamento pensionistico, conseguente dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

“Il personale militare - dicono i promotori della convention - non ha goduto e, allo stato, non gode dei vantaggi di rendimento degli accantonamenti e dei benefici fiscali, applicabili ai contributi e ai fondi di previdenza complementare, a differenza di quanto è avvenuto, per tutti quanti gli altri dipendenti pubblici.

Il sindacato ha così deciso di supportare i militari dell’Arma, interessati alla proposizione delle azioni, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, patito dall’anno 2000 ad oggi. Pertanto, ha raggiunto un accordo con “Legalilavoro” – network di primari studi legali, specializzati in diritto del Lavoro – al fine di proporre un ricorso collettivo al Tar Lazio volto ad accertare il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere il risarcimento in questione e ad individuare i criteri da utilizzare ai fini della sua quantificazione ed un ulteriore ricorso, volto ad ottenere, per ciascun ricorrente, la concreta quantificazione del danno".

Interverranno Francesco Vallacqua, consulente tecnico SIM e docente presso Università “Bocconi” e gli avvocati Floriana Nasso e Aurora Notarianni di Legalilavoro.