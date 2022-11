“Simurgh – Il Volo: viaggio sentimentale in Persia”: spettacolo fra musica, narrazioni e danza

Venerdì 9 dicembre, alle 21 nello “Spazio Temenos” (chiesa di San Pietro, in via Pirandello 1) ad Agrigento, andrà in scena “Simurgh – Il Volo: viaggio sentimentale in Persia”: uno spettacolo che mette insieme musica classica persiana con Reza Mohsenipour e Hamid Mohsenipour (tar e tombak), musicisti iraniani, performance di danza classica persiana a cura di Grazia Cernuto e narrazione della storia “Simurgh, Il Volo” con lo scrittore e giornalista Alberto Samonà.

Lo spettacolo, presentato da “Barbad Project”, nasce per diffondere la cultura antica persiana. Con argomenti tratti dalla letteratura a poemi epici e attraverso le arti della narrazione, della musica e della danza, il pubblico si immergerà nelle atmosfere dell’antica Persia: molti grandi poeti hanno scritto sulla danza persiana e usavano quest’arte come simbolo del potere della vita e come strumento spirituale per raggiungere il Divino. La Persia ha avuto un ruolo importante nella funzione della civiltà umana. In passato la cultura delle fiabe era molto significativa, non solo un passatempo, ma un modo per tramandare alle nuove generazioni gli insegnamenti della vita, tra saggezza e sapienza, raccontando parabole o storie vere di popoli del passato, per insegnare e permettere a chi ascoltava di capire.

Ingresso 10 euro (15 comprensivo di aperitivo). Per info e prevendita, telefonare ai numeri 393 9910012 e 348 9823013.