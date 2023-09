“Simposio degli Dei”: doppia serata con cena-spettacolo di fronte ai templi

Due serate esclusive, giovedì 14 e venerdì 15 settembre alle 20,30, con il “Simposio degli Dei”: la cena-spettacolo allo “Stelai” in via Alfredo Capitano, poco distante dalla rotatoria Giunone. Il ”Simposio degli Dei” è un viaggio onirico nel mito greco, un viaggio che racconta di un tempo fantastico mai esistito, eppure narrato 2600 anni fa e sopravvissuto fino ad oggi. Di fronte agli antichi e maestosi templi greci, sotto il sole calante di fine estate, d’improvviso appaiono strane figure, impalpabili come ombre bianche, reali come statue di marmo: sono i personaggi del mito.

Nel “Simposio” trionfano i sensi: uomini e dei si nutrono di ineffabili delizie e bevono insieme per portare armonia, musica e gioia nel cuore di ognuno.

I retaggi greci della cucina del territorio tornano al palato per far gustare e bere in modo divino. I gesti conviviali del “Simposi”o sono sottesi dal gusto intenso per la vita. Una inebriante esperienza di odori e sapori irrorati da nettare di vino. Il menù è stato ideato dallo chef Rosario Matina.

